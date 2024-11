El alcalde de Bogotá evaluará en diciembre las medidas de racionamiento de agua

Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la administración evaluará, entre el 15 y el 20 de diciembre, si es posible flexibilizar las medidas de racionamiento de agua en la ciudad. “Dependemos de las lluvias de las próximas semanas. Necesitamos que el sistema Chingaza esté por encima del 60% para considerar levantar las restricciones”, afirmó Galán durante su intervención en el Senado.

Una situación crítica

Galán explicó que, en este momento, el nivel de los embalses del sistema Chingaza está un 10% por debajo del promedio histórico, lo que mantiene a la ciudad en alerta. Según datos oficiales, la falta de lluvias en 2023 ha provocado que el nivel de almacenamiento se sitúe actualmente en torno al 41%. Esto ha obligado a la administración a implementar medidas de racionamiento, incluyendo cortes de agua un día de por medio en algunos sectores.

Posibilidad de continuar con el racionamiento

El alcalde no descartó mantener las restricciones si las lluvias no son suficientes en las próximas semanas. “Si no llegamos al nivel necesario, podríamos mantener o incluso intensificar las medidas actuales”, advirtió Galán. La administración también ha señalado que la crisis hídrica no es un problema reciente, sino que tiene raíces en la baja afluencia del año anterior y en fallas estructurales de la red.

Acciones para enfrentar la crisis

Para enfrentar la problemática, el alcalde destacó algunas acciones que se están llevando a cabo, entre ellas:

Reducción de pérdidas de agua: Bogotá enfrenta pérdidas del 35% en su red de abastecimiento, una cifra que Galán calificó de “significativa”, aunque explicó que es una situación común en muchas grandes ciudades del mundo. “Reducir estas pérdidas no es sencillo, pero es fundamental para garantizar el suministro en el futuro” , indicó.

, indicó. Aprovechamiento de aguas lluvias: La administración trabaja en la recolección de aguas lluvias para disminuir la presión sobre la red. Este esfuerzo incluye la instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en parques como el Simón Bolívar, con capacidad para almacenar hasta 5,000 metros cúbicos de agua.

Incidentes durante la marcha

Además de la situación hídrica, Galán se refirió a los incidentes de vandalismo registrados durante una reciente marcha en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante la protesta, que en su mayoría transcurrió de manera pacífica, se reportaron algunos actos violentos, como el intento de prender fuego a una escultura en el Parque del Renacimiento y el lanzamiento de una bomba Molotov a un celador, lo que “puso en grave peligro su vida”, destacó Galán.

Expectativa ante las decisiones de diciembre

La población de Bogotá permanece a la expectativa de las decisiones que se tomen a mediados de diciembre, ya que la continuidad o modificación del racionamiento dependerá del comportamiento del clima en las próximas semanas. Las medidas de ahorro de agua se mantendrán vigentes mientras persista la incertidumbre sobre el nivel de los embalses.

Galán concluyó haciendo un llamado a la ciudadanía para mantener un consumo responsable y evitar el desperdicio. “Bogotá debe garantizar el acceso al agua tanto para quienes se manifiestan como para quienes no, siempre de forma pacífica y sin afectar la seguridad de la población”, puntualizó.