Tunja estará militarizada toda la cuarentena para contener el Coronavirus

En una nueva intervención a través de Facebook Live, el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, hizo un balance de los días de aislamiento y el comportamiento de los ciudadanos a propósito de esta medida.

El funcionario manifestó: “hago un llamado especial, desde el corazón, un llamado de dolor de persona y tunjano que realmente ve con tristeza como muchos de ustedes no están cumpliendo las medidas para evitar la llegada y propagación del COVID-19, este es el momento de tomar conciencia, hoy hay más de 18mil muertos en el mundo, 378 contagiados en Colombia y 3 fallecidos. No esperemos a que sea cercano el virus para tomar conciencia", señaló el mandatario.



Debido al comportamiento de algunas personas que no acataron la medida de aislamiento, el Alcalde Mayor se vio en la necesidad de citar un consejo extraordinario de seguridad para militarizar la ciudad y garantizar patrullas de Policía Militar, Ejército y Policía de Tránsito para controlar la movilidad de los vehículos particulares y, de esta forma, garantizar que las personas permanezcan en sus viviendas.

A la fecha se han impuesto 156 comparendos por desacatar la medida y se instauró una denuncia penal en contra del señor Gabriel Villamil Guerrero, por la irresponsable difusión de un video que circula a través de redes sociales en donde de manera temeraria y sin ningún respaldo científico, señala que a la fecha hay casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en la ciudad causando pánico generalizado entre los tunjanos.



Frente a la atención de adultos mayores en las EPS, el burgomaestre señaló: “nos reunimos con los directivos de las empresas promotoras de salud para garantizar que estas les lleven a domicilio los medicamentos a los adultos mayores y así evitar que salgan de sus casas teniendo en cuenta que son las personas con mayor riesgo por esta pandemia".



Para finalizar, el médico Alejandro Fúneme hizo un llamado a la conciencia y a la responsabilidad con la salud y el autocuidado, a la fecha en Tunja hay 23 casos descartados de COVID-19 por laboratorio, 14 casos probables, por eso es momento de extremar y acatar las medidas de la Administración municipal que solo buscan proteger a la ciudadanía, en un momento de reflexión el mandatario presentó datos de relevancia para hacer entender a los tunjanos la gravedad de este virus.

El alcalde insiste en cumplir la cuarentena tal y como se dice, pues en las proyecciones se indica que quedándose en casa, Boyacá tendría casi 14.500 casos, 2.045 casos se presentarían solamente en Tunja, y 537 muertes. Sin quedarse en casa, en Boyacá habría más de 81.000 contagiados, casi 11.500 se presentarían en Tunja, y se proyectarían 3.025 muertes.

#Tunja amanece militarizada y así lo estará durante la cuarentena obligatoria para contener el Coronavirus; la razón: en el último día del simulacro de aislamiento, la mayoría de los ciudadanos no quisieron quedarse en casa. Así se proyecta el contagio, por eso #QuedateEnTuCasa pic.twitter.com/DJhITlMBhb — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) March 25, 2020



Las gráficas anteriores reflejan las proyecciones de contagios y mortandad para Colombia y Tunja con y sin las medidas de seguridad decretadas por la administración municipal.

Hay que decir que Duitama y Sogsmoso, también tomaron la determinación de militarizar las ciudades, debido a que sus habitantes tampoco acataron la normativa de aislamiento, 24 horas antes de que arrancara la cuarentena en Colombia.