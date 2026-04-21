Esta es la plataforma en la que podrá hacer reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT

Atención moteros: Este es el cambio que propone Petro para el SOAT en Colombia ¿Se acabará?

SALUD

La ADRES dio un paso clave en su modernización tecnológica desde este 21 de abril con la puesta en marcha de una nueva plataforma digital que transforma el proceso de radicación de reclamaciones para personas naturales.

Más información Cajas de compesación solicitaron fusión de Famisanar y Nueva EPS: MinSalud evalúa propuesta

El cambio central es la implementación del Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones – Persona Natural (FURPEN), que ahora podrá diligenciarse completamente en línea. Este documento es obligatorio para quienes soliciten indemnizaciones derivadas de:

Accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT

Eventos catastróficos

Actos terroristas

El formulario aplica para reclamaciones por muerte, gastos funerarios o incapacidad permanente.

En cuanto a los beneficiarios:

Para muerte y gastos funerarios , pueden reclamar el cónyuge o compañero permanente y los hijos.

, pueden reclamar el cónyuge o compañero permanente y los hijos. Si no hay hijos, el cónyuge recibe el total de la indemnización.

En ausencia de estos, pueden acceder padres o hermanos.

En casos de incapacidad permanente, la reclamación debe hacerla directamente la víctima, siempre que exista un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la entidad competente, conforme al Decreto 019 de 2012.

El acceso al trámite es totalmente digital:

Ingresar a www.adres.gov.co Ir a “Servicios a la ciudadanía” Seleccionar “Todos los trámites” Buscar “Reconocimiento y pago de indemnizaciones a víctimas – persona natural” Hacer clic en “Iniciar trámite”

La plataforma estará disponible 24/7, permitiendo radicar solicitudes y hacer seguimiento en línea, sin necesidad de desplazamientos.

Cabe resaltar que aun así, la ADRES mantendrá habilitados sus canales presenciales y atención por correo certificado para quienes requieran orientación o prefieran realizar el proceso de forma física.