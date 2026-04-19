Jorge Iván Ospina tuvo reunión clave con directivos de Nueva EPS: “No nos vamos a liquidar”

SALUD

El nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, envió un mensaje directo a 11 millones de usuarios luego de una reunión de alto nivel con directivos de la entidad en la tarde de este sábado 18 de abril: “La Nueva EPS no será liquidada”.

Según explicó, llega a la EPS con dos frentes de trabajo.

“Uno estructural, para superar las fallas que llevaron a la intervención (…) y otro inmediato, enfocado en mejorar la atención y evitar vulneraciones al derecho a la salud“, indicó el interventor.

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Ospina también prometió transparencia en la gestión contraactual de la EPS.

“Vamoa a hacer públicos los procesos de contratación, el manejo del presupuesto y los pagos”, aseguró al término de la junta.

Por último Ospina anunció que recorrerá el país para conocer de primera mano las quejas de los usuarios, incluso en filas, puntos de atención y centros de llamadas.

“Ya va a empezar a ver resultados, estaremos visitando las los territorios, estaremos haciendo una vuelta a Colombia, conociendo exactamente las dificultades de la gente, y usted pronto me observará en muchos de los puntos de atención, en el call center, en las colas que se adelantan, para hacer de manera asertiva una solución a su dificultad”, aseguró el agente interventor.