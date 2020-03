Tunja y Boyacá arrancan simulacro de aislamiento contra el Coronavirus

La cercanía entre Tunja y Bogotá, es por ahora peligrosa según las autoridades del departamento de Boyacá, pues esa proximidad podría traducirse en tiempos de Coronavirus, en la gran posibilidad de que alguien contagiado con el Covid-19 en Bogotá, pueda traerlo al departamento.

Por eso, al igual que la ciudad de Bogotá, Tunja iniciará su medida de aislamiento obligatorio hoy Jueves, pero comenzará 4 horas antes que en el horario establecido en la capital de la República, pues inicia a las 8 de esta noche.

Aquí vea el decreto del simulacro para la ciudad de Tunja:

#Atención #Tunja inicia su medida de aislamiento obligatorio hoy #Jueves 19 de marzo como contención del COVID- 19, desde las 8pm y hasta el lunes 23 de marzo a las 11:59pm. Se trata de un simulacro de aislamiento contra el Coronavirus.

El alcalde de Tunja y médico Alejandro Fúneme, sostuvo que “esta es una medida que durante este fin de semana será en términos pedagógicos, será un simulacro, pero no sería extraño y no estamos lejos de que tengamos que aplicar una cuarentena extrema, si no cumplimos con el aislamiento preventivo, porque la única forma de no contagiarnos es no tener contacto. La idea es demostrar que podemos controlar la pandemia, estando dentro de nuestras casas, evitando el contacto”.

Los 122 municipios restantes del departamento de Boyacá, empezarán la misma medida mañana viernes 20 de marzo a las 12 del medio día.

Aquí puede ver el decreto del simulacro para el departamento de Boyacá:

#Tunja arrancará #hoy simulacro de aislamiento a las 8pm. Los 122 mpios. restantes de #Boyacá empezarán la misma medida el viernes 20 de marzo a las 12M. El simulacro irá hasta las 11:59pm del 23 de marzo de 2020.

— Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) March 19, 2020

El simulacro para Tunja, y para todo el departamento de Boyacá, irá hasta las 11:59pm del 23 de marzo de 2020.

El gobernador de Boyacá Ramiro Barragán, le insistió a los ciudadanos que “al virus lo vamos a poder derrotar pero con conciencia, con unidad, con responsabilidad sobre el cuidado propio, y por el cuidado de los demás; lo derrotaremos con medidas de salubridad y quedándonos en casa: nunca antes había sido tan fácil salvar vidas; entonces no se debe salir de la casa, a menos que sea una emergencia que comprometa la vida, con excepciones que están especificadas en el decreto”.

Boyacá no pudo cerrar sus fronteras terrestres, y por eso incrementará medidas en las terminales y exigen estricto cumplimento del aislamiento durante estos días.

En una tarea titánica, Boyacá busca habilitar dos hospitales en Tunja: uno nuevo (El Hospital local ubicado en el barrio San Antonio de Tunja en el sur oriente de la ciudad), ya Clínica materno infantil, o antigua clínica Esimed, para atender solamente emergencias por Coronavirus.