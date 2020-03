Concejal Cortés pide cierre de fronteras aéreas y terrestres en Manizales

El concejal de Manizales Victor Hugo Cortés pide que se cierren las fronteras de la ciudad y el aeropuerto La Nubia, pues asegura que las medidas que se tienen actualmente son insuficientes para prevenir la propagación del Covid-19.

Manifiesta que no está de acuerdo con el toque de queda, y que este debería ser reemplazado por ese cierre fronteras tanto terrestres como aéreas ya que eL virus llega del exterior.

“El origen, la sepa de la enfermedad no se encuentra aquí, Manizales registra un caso y ese caso fue de un norteamericano que estaba de visita, cierre las fronteras y no permita sino el ingreso de abastos, de alimentos, medicamentos, combustibles, y demás, todo lo que tiene que ver con el normal funcionamiento de la vida de los manizaleños” expresó Cortés.

Lea también: El túnel Tesalia finaliza su excavación

Indicó también que son muchas los trabajadores que no pueden realizar sus labores diarias debido al toque de queda y que tal situación puede generar grandes problemáticas en la ciudad, “si no se toman estas medidas, se puede generar un desorden público porque las ciudadanía no va a acatar la instrucción del toque de queda y se va a lanzar a las calles porque necesita conseguir la alimentación”, explicó.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, en Twitter @CaracolCaldasy escuche la más completa información en los 1180 AMde Caracol Radio.