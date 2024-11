Estudiantes de educación superior ven como amenaza situación financiera del ICETEX

Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, manifestó que la información que a cuenta de la falta de recursos para la realización de la convocatoria de créditos del ICETEX para el periodo 2025, representa una grave amenaza para las Instituciones de educación superior privadas.

“Depende de la voluntad política del gobierno nacional utilizar las distintas herramientas de las que dispone para no mermar aún más la educación superior de cientos de miles de jóvenes en toda Colombia”, afirman en el documento.

Consideran que es perfectamente compatible la existencia de un sistema mixto de educación superior, en el que convivan la educación pública, financiada de manera adecuada por el estado e IES privadas, sujetas a los más altos estándares de calidad y bienestar, y también el ICETEX como un mecanismo auxiliar de la política de educación superior nacional.

Es por eso que desde su comité ejecutivo nacional reiteran la necesidad de una reforma integral a la entidad que incluya criterios tales como: eliminar la figura de la capitalización de intereses, brindar auxilios reales a estudiantes y sus familias, y que el incremento porcentual de los aportes del Estado al ICETEX no supere el crecimiento de los recursos a las IES públicas.

“Hemos venido denunciando por años la grave crisis que se avecinaba para el Icetex y la necesidad de una reforma , pero también le decimos al ministro de educación que tenga en cuenta la importancia de Icetex dentro de la política educativa como un medio auxiliar (...) y que si no se hacen está convocatorias no habrán créditos nuevos y muchos estudiantes para el próximo semestre podrían no estar estudiando”, Indica María José Castañeda, representante de la asociación.