Fiscalía imputó nuevos delitos a ex MinDeporte, María I. Urrutia, por presunta corrupción

JUSTICIA

En audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General le imputó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos por nuevos hechos de corrupción en los que habría incurrido cuando dirigió la cartera.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, la exfuncionaria habría direccionado un contrato por 4.950 millones de pesos, que tenía por objeto la implementación de un sistema de validación nacional para el ingreso a los estadios de fútbol.

Con ello, la ex MinDeporte habría “violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa. La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto”, reseña la investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.