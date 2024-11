Aquivaldo Mosquera sobre la polémica con Efraín Juárez: “Están siendo muy exagerados”

Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional, sigue en el ojo del huracán, tras la expulsión recibida en el partido entre Independiente Santa Fe y el elenco antioqueño, que fue el gran vencedor con una holgada victoria de 5-0. En conversación con El Vbar de Caracol Radio, Aquivaldo Mosquera, jugador con una larga trayectoria en el fútbol mexicano, y actual técnico, entregó sus declaraciones sobre la polémica que protagoniza el entrenador mexicano.

“La verdad están siendo muy exagerados con todo lo que está sucediendo. Yo he visto las celebraciones que ha hecho, y es una celebración que cualquiera de nosotros haría, entonces no creo que sea muy coherente lo que está sucediendo con él. No sé qué estará sucediendo en contra de lo que se está haciendo hacia Nacional, no tengo idea, pero se me hace muy exagerado de lo que se está haciendo”, expresó.

Mosquera reveló que este tipo de celebraciones son comunes en México, y que no pasan a escenarios extremos como está ocurriendo en la liga colombiana. Asimismo, reconoció conocer a Juárez, y considera que se impuso sanciones desproporcionadas al técnico de Nacional, y a Edwin Cardona, quien recibió dos fechas por presunta provocación en el partido ante Independiente Medellín, en la fecha 18.

“Si vamos a atener que celebrar, mirando a un solo lugar, pues va a ser difícil, yo creo que el futbol es eso. Es la competencia al ganarle al otro. Yo vi lo que sucedió aquella vez con los técnicos, pero para mí eso es normal que suceda, ya obviamente lo que pase a mayor es lo que está mal. Muchas celebraciones hubo así en México, y no pasa a mayores. Lo que es dentro de la cancha obviamente debe quedar ahí”, añadió.

Las sanciones que imponen las autoridades: “Son muy normales, lo de Edwin Cardona, que por besar el escudo, que por celebrar eso es normal en cualquier parte del mundo. No sé por qué están exagerando de esa manera, si es un sentimiento que se tiene. Obviamente, el orgullo de los colores que estás representando los vas a defender a muerte, y vas a celebrar como se debe, y creo que las celebraciones no han estado mal”.

Sensibilidad por parte del público: “Una celebración de esa manera cualquiera lo hace porque se están jugando muchas cosas en temas futbolísticos, y hay una competencia dentro de la cancha y también fuera donde hay dos aficiones que obviamente están vibrando de una manera diferente”.