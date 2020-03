Autoridades de salud de Caldas buscan alternativas para conseguir tapabocas

La directora de la Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal López, señaló que se está analizando la posibilidad de que las empresas locales fabriquen tapabocas y algunos elementos de protección, así como jabón glicerinado, aunque recordó a los ciudadanos que se pueden hacer los tapabocas caseros con telas limpias y algodón tupido.

Lea también: 9 ciudadanos incumplieron el toque de queda en Manizales

Indicó que los hospitales aún cuentan con estos implementos pero que en la medida que avance la emergencia sanitaria se empezarán a agotar, y que ha sido muy difícil conseguirlos incluso a nivel nacional, lo cual está siendo investigado por el Ministerio de Salud y el Invima.

Les pidió a los ciudadanos no entrar en pánico o difundir mensajes falsos que lo provoquen, así como ser solidarios con las fundaciones geriátricas o los adultos mayores que no tienen alguien que les lleve a la casa elementos de aseo o víveres. También con las personas que no disponen de dinero suficiente para hacer la compra del mes sino que deben hacerla diariamente, por lo cual solicitó a los habitantes de Caldas no adquirir productos de manera desbordada.

A quienes viven en conjuntos cerrados y edificios les recomendó no estar en los salones sociales, parques o escaleras ya que se deben evitar los grupos superiores a 10 personas, ni tampoco permitir que los menores salgan para interactuar y jugar con otros niños.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.