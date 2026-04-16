Horóscopo del profesor Salomón HOY 16 de abril de 2026: Géminis y Acuario, se aproxima el dinero

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves 16 de abril, en donde signos de aire como Géminis, Libra y Acuario estarán rodeados de cosas positivas como el dinero, mientras que los signos de fuego, tales como Aries, Leo y Sagitario, deben seguir adelante con resiliencia en cada uno de sus proyectos, dado que la vida les verá recompensado ese esfuerzo; y los signos de tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, deberán tener cuidado, dado que el profesor Salomón advierte: “No todo lo que brilla es oro”.

El 16 de abril destaca por ser el número perfecto de Dios. A quienes nacen en este día se les considera personas espirituales. Además, son personas inteligentes, capaces, creativas y honestas en todos los aspectos de la vida. También buscan constantemente la justicia en beneficio del prójimo y desean que se respeten siempre los derechos de las personas. Su número es el 4855.

El profesor Salomón les recomienda a quienes están cumpliendo años el día de hoy, jueves 16 de abril, no esperar que otra persona celebre con usted; aconseja “comprar un pequeñito ponquecito, una vela pequeña y usted mismo celébrese”, dado que en este nuevo año vendrá lleno de prosperidad, amor, éxito y riqueza.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el azul, el cual dará firmeza y poder.

El número, 9077.

La fruta para comer: Guanábana.

Se le aconseja cambiar el tendido de la cama por un color sobrio; el profesor recomienda cambiarlo a blanco.

Por otro lado, la luna está en cuarto menguante por última noche, que señala una época idónea para limpiar, cambiar y transformar las dinámicas que está llevando.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se recomienda no hacer caso a los comentarios negativos alrededor; lo más importante es seguir adelante hasta lograr el objetivo que se quiera alcanzar. Se deben plantear unos objetivos claros y seguirlos sin prestar atención a lo que la gente diga alrededor. Con amor propio y sin mendigar el cariño.

Número: 1356

Tauro

Hay que entrar a revisar el estado actual con todos los miembros de la familia, ya sea con mamá, padre, hermanos o hijos, y si la situación no está en su mejor momento, hay que intentar armonizar, mejorar y fortalecer esa situación. Hay que estar atento a las inversiones o propuestas de negocios, dado que no todo lo que brilla es oro.

Número: 7509

Géminis

No rechazar la llegada de Mercurio, dado que traerá consigo mucha prosperidad a nivel económico, así como la estabilidad laboral que tanto se esperaba y se andaba buscando. Tampoco cerrarse a los cambios que se avecinan, renovar en distintos ámbitos y salir de la zona de confort.

Número: 0528

Cáncer

Se aproxima la estabilidad, esto gracias al cambio de luna. Para que esto se haga realidad, hay que canalizar, decretar, repetir y sentir para que una bendición que está próxima llegue de la mejor manera posible. En dado caso de pensar en tener un emprendimiento, lo más aconsejable es hacerlo, ya que será completamente exitoso.

Número: 7492

Leo

Prestar mucha atención a todo lo relacionado con vivienda, ya sea venta, compra, arriendo, permuta, etc. Hay que estar atentos, ya que con los días eso que se busca relacionado con el hogar se cumplirá. Así mismo, con los viajes y cambios de trabajo, aquello que se está buscando con mucha insistencia se dará.

Número: 7609

Virgo

A veces hay que pasar por una crisis para llegar al objetivo que se quiere alcanzar. En caso de ya estar pasando por una situación difícil, lo mejor es buscar alternativas o soluciones para salir del mal momento. No hay que esperar a que las demás personas ayuden a alcanzar los objetivos propios.

Número: 0444

Libra

En caso de estar en un proceso de venta de casa, lo más aconsejable es realizarle antes una limpieza, dado que se acumulan energías que traen personas externas o que los mismos habitantes del inmueble traen después de llegar de la calle y que no siempre son buenas. Y en dado caso de recibir una propuesta nueva de negocios, no cerrarse a ella y escuchar las posibilidades.

Número: 3056

Escorpio

No hay que desfallecer ante las adversidades; si se presentan obstáculos en diferentes ámbitos de la vida, hay que mantenerse en firme y luchar hasta lograr el objetivo que se tiene pensado. En caso de tener pensado comprar un medio de transporte propio, lo mejor es hacerlo ahora y no esperarse a un futuro.

Número: 9068

Sagitario

Llegó el momento del triunfo; es momento de llevar a cabo todos los proyectos pensados. Dado que estos tendrán éxito y traerán consigo excelentes resultados. Adicionalmente, en caso de tener dudas acerca de firmar o aprobar unos documentos, hay que hacerlo. Por último, hay que comprar ese ‘caprico’ que se pensó durante un determinado tiempo.

Número: 1468

Capricornio

Hay que hacer un análisis de la situación laboral actual, para que, en el caso de no estar en un buen momento, mejorar el rendimiento y así conservar el puesto. Además, tener cuidado con la salud, en especial con la columna y riñones, porque puede que por temas de trabajo y otras situaciones, se esté dejando de lado el cuidado físico.

Número: 2323

Acuario

Llegará dinero inesperado de fuentes inesperadas en cantidades inesperadas. Aquella deuda que estaba pendiente por pagar y que estaba causando estrés e incertidumbre por fin será cancelada gracias a esa suma que se aproxima.

Número: 8064

Piscis

No darle más atención a los momentos malos de la vida; hay que enfrentarlos y enfocarse en los momentos buenos para seguir adelante. Adicionalmente, el dinero que se pensaba que ya no se iba a tener, finalmente llegará. Es importante recargar batería con un viaje, así sea pequeño o largo; lo importante es cambiar de aires, recomienda el profesor.

Número: 0477

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