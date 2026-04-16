Ponen en riesgo sistema de salud: gremio científico exige anular nombramientos de Ospina y Quintero

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas de la salud se pronunció contra los recientes nombramientos en el sector salud y advirtió que las decisiones del Gobierno podrían agravar la crisis que atraviesa el sistema en el país.

El gremio rechazó la designación de Daniel Quintero Calle como Superintendente Nacional de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, al considerar que no cumplen con los requisitos técnicos ni el perfil necesario para asumir funciones clave en la inspección, vigilancia y control del sistema, así lo indicó en un mensaje el presidente de la Asociación, Agamenón Quintero.

“Rechazamos de manera contundente estas designaciones. No cuentan con el perfil indicado y además tienen procesos judiciales abiertos por presuntos hechos de corrupción, algunos en etapa de juicio”, afirmó.

El gremio subrayó que, en particular, el cargo de Superintendente de Salud exige altos estándares técnicos, ya que es el encargado de supervisar el funcionamiento del sistema en un momento de crisis y dudas en el manejo del mismo.

“La crisis sigue cobrando vidas”: alertan impacto en pacientes

La Asociación advirtió que estas decisiones podrían tener consecuencias directas sobre los usuarios del sistema de salud, en medio de un escenario ya crítico.

“La crisis de la salud sigue cobrando vidas, se siguen cerrando servicios, se afecta el suministro de medicamentos y se debilita la sostenibilidad del sistema”, señaló Quintero.

Según el gremio, el contexto actual exige liderazgo técnico y decisiones urgentes para evitar un deterioro mayor en la prestación de los servicios y en la atención a millones de colombianos.

En ese sentido, en la denuncia de la Asociación, pidió al presidente de la República, al ministro de Salud y a la actual Superintendencia que expliquen públicamente las razones de estos nombramientos.

Además, solicitó que las designaciones sean reversadas, anuladas de manera inmediata.

“Esto exige personas competentes para buscar una solución inmediata. Le pedimos al Gobierno ponerle la cara al país y explicar estas decisiones”, concluyó Quintero, presidente de la asociación.