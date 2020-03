Miércoles 18 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La Gobernación del Quindío declaró la calamidad pública por la emergencia del Covid-19

El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, Agregó que ante la declaratoria de calamidad pública se realizará la compra de kits de bioseguridad que permitan atender la crisis sanitaria. El mandatario de los quindianos dio un parte de tranquilidad en cuanto al abastecimiento de los alimentos.

El gobernador resaltó que en articulación con la iglesia católica y cristiana se ha decretado el día de oración, donde cada hora por espacio de 10 minutos se realizará una oración para enfrentar la contingencia de la mano de Dios.

El mandatario resaltó el buen comportamiento de los ciudadanos ante la medida del toque de queda en los 12 municipios del departamento.

Suspender las visitas a pacientes del hospital San Juan de Dios de Armenia dentro de las medidas de contención de la pandemia Covid-19

El aeropuerto el edén de Armenia se rajó en la visita de la contraloría sobre las medidas frente al coronavirus

Según el ente de control en una escala de 1 a 10 en calificación la terminal área apenas sacó 2, porque no cuenta con zona de aislamiento, no tiene sistema de señalización y no cuenta con medición de temperatura.

Precisamente las directivas de la aerolínea Spirit acatando las medidas del gobierno nacional no está permitiendo que personas que no tengan nacional colombiana puedan viajar desde los Estados Unidos hacia el aeropuerto el edén

Patricia Muñoz representante comercial de Spirit en el Eje Cafetero y Valle del Cauca indicó que están haciendo los controles de salubridad con el personal del aeropuerto y la secretaria de salud.

Además la aerolínea no está cobrando penalidad por aplazamientos, el pasajero tiene hasta 6 meses para reprogramar su fecha de viaje sin ninguna penalidad, únicamente se paga adicional por diferencia de tarifa.

Cerca de 3000 restaurantes en el Quindío han cerrado sus puertas ante las medidas para prevenir el coronavirus, piden medidas económicas y de garantía de empleo.

Roció Acosta, presidenta de Acodres la asociación de la industria gastronómica en Quindío espera que hoy el presidente duque anuncie las medidas económicas que puedan hacerle frente a esta afectación en especial en temas de empleo, impuestos, arriendos y demás.

Desde Anato, la asociación de agendas de viaje en el eje cafetero reportó que, debido a las múltiples medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de restricción de viajes, se han cancelado en un 90% lo viajes programados tanto de turistas internacionales que buscaban llegar a la región, como de nacionales que se disponían a viajar a algún destino extranjero.

Diego Vásquez, director de la junta directiva de anato le solicitaron a través de una carta al alcalde de Armenia que evalúe la posibilidad de la exoneración del pago del Impuesto de Industria y Comercio para las 156 Agencias de Viajes registradas y formalizadas en la ciudad de Armenia.

El programa de alimentación escolar en Armenia se suspende ante la contingencia del Covid-19

Así lo dio a conocer el secretario de educación de la ciudad, Mario Alberto Álvarez Marín, que además agregó que hoy definirán que van hacer con los alimentos que fueron comprados por el operador, dentro de las alternativas esta entregar kits a los beneficiarios del programa.

El Consejo de Estado exoneró al Instituto Nacional de Vías, Invías, de pagar indemnización por 24 mil millones de pesos por las obras del túnel de La Línea a la Unión Temporal Segundo Centenario, a cargo de Carlos Collins.

La secretaría de educación de Armenia informó que se inició el proceso de pago para cerca de 170 aseadoras y vigilantes de colegios en la ciudad.