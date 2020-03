El turismo de Boyacá no ha tenido aún afectaciones por coronavirus

El secretario de Turismo de Boyacá, Antonio Leguizamo, dijo que hasta este momento el sector no ha tenido ningún impacto por esta enfermedad, aunque reconoció que con la prohibición de las concentraciones masivas empezará la cancelación de eventos en el departamento.

Dijo que “teniendo en cuenta que estamos en una baja temporada, aún no se sienten los daños”.

Reconoció que “los grupos que vienen a Boyacá no son grandes, acá se hacen convenciones y eventos de no más de 200 asistentes especialmente en Paipa y Villa de Leyva, hasta hoy no ha tenido ningún problema, pero seguramente apenas comiencen las concentraciones y sabiendo a algunos municipios del departamento están llegando turistas extranjeros algunas personas se van a cuidar de visitar esos municipios”.

Pero en general, “hasta hoy el turismo no ha tenido inconveniente pero más adelante cuando empiecen los puentes festivos y los eventos vamos a tener inconvenientes en la cancelación de eventos”, dijo el secretario.

El secretario dijo que “en Semana Santa el departamento está preparado para recibir el turismo familiar y seguramente vamos a tener altos porcentajes de ocupación, el turista se va a cuidar de salir a las celebraciones eucarísticas a concentraciones masivas, va a venir de descanso y se va a quedar en los hoteles y a disfrutar con su familia.

Invitó a los colombianos a visitar el departamento y hacer actividades que no sean masivas como turismo rural, caminar, montar en bicicleta, y aseguró que “vamos a tener una Semana Santa con buena ocupación en Boyacá”.

El funcionario advirtió que “hasta el coronovirus el turismo no había experimentado una crisis como esta que deja 73.000 millones de dólares en pérdidas”.