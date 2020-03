Jueves 12 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 20% se han presentado cancelaciones en las agencias de viajes del eje cafetero por el Coronavirus

El director de Anato eje cafetero, Juan Pablo Vélez, informó que el Coronavirus ha generado alarma y por eso se han cancelado viajes. Ante lo anterior el director realizó un llamado a la calma para evitar generar pánico y seguir viajando teniendo en cuenta los protocolos de las autoridades de salud.

El director resaltó que es fundamental no generar pánico para evitar afectar al turista extranjero e incluso al nacional a visitar los destinos.

Rectores de colegios en Armenia acogen con beneplácito las recomendaciones del ministerio de salud y educación frente al Coronavirus

Según el rector de la institución educativa Normal Superior del Quindío, Luis Antonio Covaleda, reconoce la necesidad de acoger las medidas que ha emitido el ministerio de salud y por eso directivos, profesores y estudiantes deberán tomas esas medidas para evitar contagio y propagación del virus, si alguno de estos actores presenta gripa lo ideal es no asistir a clase.

Mientras que en el hospital San Juan de Dios en Armenia, han modificado las reglas y los horarios para los visitantes del centro asistencial, desde hoy solo podrá ingresar una persona por paciente y debe tener buenas condiciones de salud entre ellas no tener síntomas gripales.

En varias droguerías del centro de Armenia escasea el gel antibacterial debido al Coronavirus

Caracol Radio realizó un recorrido por las principales droguerías del centro de Armenia donde se evidencia la escasez de gel antibacterial, y la vitamina C, continúa la falta de los tapabocas. Además, los farmacéuticos reportan que los proveedores de las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín ya no tienen disponibles esos productos para que puedan suministrar a estas droguerías.

Desde las farmacias han solicitado a la comunidad tener paciencia mientras se subsana la situación que se presenta por el temor al Coronavirus.

Desde Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de Armenia establecieron medidas preventivas ante la inminente llegada del coronavirus COVID-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

La primera decisión es la restricción del ingreso a las instalaciones de la Universidad de estudiantes, docentes, funcionarios y personal en general, que presente síntomas gripales. Estas personas “deberán abstenerse de ingresar a las instalaciones de la universidad, y en consecuencia, acogerse a las rutas de atención en salud determinadas por las entidades estatales, las cuales emitirán el respectivo diagnóstico”

La resolución también especifica que se suspenden los viajes de movilidad académica entrante y saliente, a fin de evitar posibles contagios de COVID-19. De igual manera serán canceladas todas las actividades académicas, de proyección e investigación, que comporten la reunión de un grupo significativo de participantes.

Después de 30 años, hoy la sociedad de activos especiales entregará a la gobernación del Quindío la posada alemana, predio que perteneció al narcotraficante Carlos ledher

La gobernación del Quindío proyecta gestionar recursos con destino a utilizar este predio que fue usado para temas negativos y se convierta en un parque ecológico, turístico y social.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo presentará hoy a Armenia como una ciudad beneficiada con las Zonas Económicas Sociales Especiales, Zese, el evento se cumplirá desde las 8 de la mañana en el centro de convenciones.

La federación nacional de cafeteros presentó una alerta temprana de roya para que los caficultores estén muy atentos y tomen medidas de control en sus cafetales.

Por disposición del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, el Quindío sería priorizado para que su sistema de acueducto se intervenga por medio de la nueva política que el gobierno nacional expedirá en materia de Planes de Manejo de Aguas Residuales

El viceministro de agua José Luis Acero Vergel, manifestó que en comparación con otras capitales, Armenia se encuentra rezagada, no solo en el tratamiento sino en el sistema previo que unifica el sistema de alcantarillado con los colectores). Hay más de 380 puntos de vertimiento lo cual es inusual verlo en capitales en el país

Una mujer se intentó suicidar al evidenciar que su hija se intoxicó en el barrio villa inglesa de Armenia

De acuerdo con el reporte entregado por el secretario de gobierno de Armenia, Javier Ramírez, en el barrio Villa Inglesa una mujer intentó suicidarse cuando su hija se intoxicó. La persona fallecida fue identificada como Katherine Castaño Agudelo, tenía 24 años de edad. Y al parecer padecía una discapacidad cognitiva, por lo que habría ingerido accidentalmente una sustancia que resultó mortal.

El otro hecho se registró en el barrio los álamos donde un hombre identificado como Yhoan Andrés Castaño falleció en medio de una riña con arma blanca que se presentó entre hermanos.

Maria Eulalia Castro Mosquera es la mujer que falleció en el accidente de tránsito en la vía Circasia-Calarcá del pasado martes.

De acuerdo con la información de las autoridades la mujer iba caminando por el sector cuando fue arrollada por un vehículo particular, la mujer falleció en el lugar de los hechos.

En otros hechos de tránsito se registró un accidente en la vía Armenia-El Caimo donde un motociclista colisionó con un vehículo particular que dejó como saldo una persona lesionada. En la vía la línea, en el sector conocido como Cansa perros donde un vehículo particular chocó contra una tracto mula por fortuna no se presentaron lesionados.

En la parte baja del puente helicoidal en Calarcá, comenzó la quema de los 13.000 galones de gas propano controladamente por parte del personal experto, proceso que durará 15 días.

Cerca de 250 vigilantes de las instituciones educativas de Armenia se quejan por la falta de pago del mes de Febrero

De acuerdo con Alberto Castro vigilante de la institución educativa Jesús Maria Ocampo, Nacional, la situación es crítica puesto que por el cambio de contratación no se ha hecho la pedagogía correspondiente lo que genera el retraso en el pago del mes de febrero.

Es de anotar que respecto a este tema el secretario de educación de Armenia, Mario Alberto Álvarez, afirmó que no se han presentado retrasos sino que por el cambio en el esquema de contratación se ha generado la dificultas pero que se están trasladando las cuentas de cobro para cancelar a estas personas.

Desde el gobierno departamental se hizo la presentación de un Ecosistema TIC Regional, encaminado a impactar de manera directa el tema de generación de empleo, uno de los mayores problemas que en la actualidad afronta el Quindío.

14 mujeres participan en la feria empresarias hijas de la luna que se lleva a cabo en las instalaciones de la institución universitaria, EAM en Armenia

Habitantes y líderes comunales del barrio Bosques de Pinares en Armenia evitaron con carteles y megáfono en mano que la alcaldía de la ciudad efectuará la restitución del salón social que tiene problemas jurídicos, además los líderes comunales interpusieron una acción de tutela.

Hoy en la sección de mujeres protagonistas escuche la historia de Rosy Salazar Vigolla coordinadora de la fundación Amigos por un sueño, una aula de apoyo para población con discapacidad en el municipio de Quimbaya, escúchela en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

En deportes, A las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío enfrentará a Real Cartagena por la séptima fecha del Torneo Betplay de la B.