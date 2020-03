Ganaderos denuncian incursión de autoridades venezolanas

Miembros del Ejército del país vecino habrían atravesado y violado la soberanía nacional, llevándose consigo varios animales que se encontraban en un predio que comparte límites con el territorio venezolano.

James Alexander Álvarez, el ganadero que se vio afectado le contó a Caracol Radio que “el inconveniente estuvo que en el lado venezolano habían unos 80 animales de genética pura, se pasaron y se lo llevaron. Yo reporté a la cancillería porque fue un hurto, que se lo llevaron pero no prosperó la denuncia porque me pedían permisos y algunas cosas y para la otra y el proceso fue engorroso y a la final yo no pude colocar la denuncia”.

Indicó además que “el ejército venezolano llegó a la finca y eso pasó en la noche, que fue el momento en el que me sacaron los animales. Se hurtaron el ganado y violaron el territorio nacional”.

Otros agricultores también han reportado agresiones verbales y malos tratos. Explican que las dificultades para poder identificar en la zona rural de Cúcuta los límites entre Colombia y Venezuela provocan este tipo de hechos que no tienen ningún tipo de control.