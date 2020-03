Venezolanos en la frontera aseguran que no hay prevención por coronavirus

Ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera llamaron la atención frente a la desprotección sanitaria que tiene la frontera ante la alerta mundial por el coronavirus.

Pese a los anuncios de las autoridades locales de desplazar un equipo de profesionales de la salud a los pasos binacionales en las infraestructuras a la fecha no se encuentra ese personal.

Los extranjeros en tránsito por la línea divisoria advirtieron que “nos preocupa que el virus llegue a nuestro país allá no hay nada, ni hospitales, ni médicos ni nada y si se llega a pasar a Colombia sería muy grave para todo”.

Otro ciudadano exclamó “acá no hay control de nada, no hay ningún problema uno pasa y entra y no hay un mínimo control de nada, ni de registro, seguridad y medidas sanitarias por esa broma”.

Una mujer con dos menores de edad de la mano, dice “nosotros agradecemos a Colombia su hospitalidad pero ante esto que está pasando en el mundo, si se necesita controlar esa enfermedad que está matando mucha gente”.