Ong´s alertan de aumento de la violencia en el Catatumbo

El recrudecimiento de la violencia que se ha generado en las últimas semanas en la zona del Catatumbo, ha afectado directamente a las comunidades que se han visto restringidas en la movilidad y el abastecimiento de diferentes productos que son llevadas al norte del departamento.

Ante esto las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Norte de Santander han reiterado el llamado al gobierno al gobierno nacional para adoptar estrategias, y se pueda brindar una solución a estas personas que en muchos de los municipios permanecen confinados.

Wilfredo Cañizares Arévalo director ejecutivo Fundación Progresar en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que el olvido histórico que se ha mantenido en esta región ha sido el detonante de esta problemática social.

“Rechazar esto hechos como lo hacemos siempre, no es posible que a estas alturas de la vida organizaciones como el ELN y el EPL impongan un sufrimiento y desaten una verdadera crisis humanitaria en la mayoría de los municipios del Catatumbo, no tenemos más que hacer un llamado a la cordura, estos paros perjudican a la población civil y al campesinado, perjudica a los pequeños comerciantes, al gobierno nacional con el presidente no le interesa, tampoco le interesa a los empresarios ni a los bancos de eses ´paro armado en el Catatumbo, afecta es al pequeño tendero y al pequeño transportador que vive de su trabajo en la región y lo que hace el paro es agudizar la crisis económica que mantienen los habitantes” dijo el líder de la ONG.

Cañizares Arévalo indicó que las autoridades deben ejercer presencia y que el estado debe llegar con los proyectos sociales que permitan tener oportunidades y alternativas a los habitantes.