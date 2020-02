Docentes del Catatumbo no llegaran a la zona por riesgo

El anunciado paro armado que se mantiene por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN y la disidencia del EPL autodenominado “Los Pelusos” en la zona del Catatumbo, ha afectado directamente al sistema educativo en esa región al estar completamente paralizadas las clases en varios municipios.

Esta situación obligo a que muchos docentes salieran provisionalmente de la zona hacia Cúcuta y los que se quedaron se encuentran confinados en sus viviendas ante las amenazas de los grupos armados que impiden la movilidad y la vida diaria.

Cesar Tulio García presidente del sindicato de docentes en Norte de Santander Asinort, le dijo a Caracol Radio que la recomendación por ahora es esperar que las condiciones laborales se restablezcan y se garantice la seguridad de los maestros.

“Los docentes están en la mejor disposición de retornar a las aulas de clase pero ha sido imposible, no hay transporte oficial y de esta manera los compañeros que están en Cúcuta se están presentando en la secretaria de educación en el departamento, así le hemos indicado a los compañeros que están en Ocaña para que se presenten a la defensoría y personerías, hacemos un llamado al gobierno nacional por que el dialogo y las mesas de concertación son las salidas que necesita el país y no radicalizarse en las posiciones que no mejoran el bienestar de todos los colombianos, nosotros como líderes sindicales les pedimos a los compañeros que si la vida está en riesgo es mejor abstenerse por que no solamente es la de ellos si no también la de los estudiantes la que se coloca en riesgo” dijo el líder sindical

En las últimas horas el EPL reafirmó que continúa el paro al norte del departamento y que se restringe la movilidad en varios sectores.