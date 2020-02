Piden a la ANI acelerar proceso de ampliación del Aeropuerto de Cartagena

Por medio de un llamado de urgencia, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, acelerar el proceso para que la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez se haga a la mayor brevedad.

El mandatario de los cartageneros, a través de un oficio dirigido a Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, señaló que de no resolverse de forma expedita la factibilidad de la ampliación del aeropuerto, se podría poner en riesgo el crecimiento y la conectividad, lo que impactaría no solo en la ciudad sino en la imagen del país.

“Causa preocupación que el estado actual del aeropuerto impide el crecimiento de pasajeros tanto nacionales como internacionales de nuestra ciudad Cartagena de Indias, que se vería desbordado en su operación ante la falta de un proyecto de ampliación de su infraestructura actual”, señaló Dau Chamat.

De igual modo, el mandatario indicó que se tiene conocimiento que, desde el anterior gobierno distrital, junto con el sector privado y la ANI, se vienen realizando reuniones sobre la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez y también en torno a la existencia de una APP para la construcción de uno nuevo.

“En seguimiento a esta situación sabemos que aún no se ha podido concretar la factibilidad tendiente a ampliar la infraestructura del aeropuerto Rafael Núñez de manera que soporte el crecimiento del turismo y el desarrollo económico de Cartagena y evitar así una situación contraria a los intereses de la ciudad”, sostuvo.

Y recalcó: “Así mismo, y dada la importancia de la propuesta de una nueva infraestructura a través de una APP, agradezco en cuanto pueda, nos comparta el proyecto”.

En la exposición de motivos, Dau Chamat reveló que el año 2019 transitaron por el aeropuerto Rafael Núñez 5.7 millones de pasajeros, y se espera para este año un crecimiento de visitantes superior al 10 por ciento, gracias a que se ha logrado consolidar 11 rutas nacionales y 12 internacionales.

Ante este panorama, el alcalde Dau Chamat dijo: “me ofrezco desde ya para que se me considere un actor relevante, no solo en este proyecto sino en todos los que se adelanten en la ANI que sean de alto interés para nuestra ciudad”.