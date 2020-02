La cadena de enredos de la subdirectora de Migración

Caracol Radio tuvo acceso a la denuncia que instauró ante la Policía Nacional la subdirectora de Migración Colombia, Liliana Alfonso Jaimes, quien asegura le hurtaron documentos reservados de la entidad del vehículo oficial, y afirma que la están extorsionando para firmar unos permisos de permanencia a ciudadanos venezolanos.

Lo que no relata la subdirectora es que estaba manejando ese vehículo sin autorización, ya que tiene un conductor asignado, además la señora Alfonso Jaimes no cuenta actualmente con licencia, ya que fue cancelada por manejar en estado de embriaguez, además tiene multas por más de 6 millones de pesos.

Alfonso Jaimes es excandidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y se ha mantenido en el cargo gracias al apoyo político de la colectividad.

DOCUMENTOS RESERVADOS HURTADOS DE UN VEHÍCULO QUE NO TENÍA AUTORIZADO CONDUCIR

Según relata la subdirectora en la denuncia conocida por Caracol Radio, los hechos ocurrieron sobre las 8:00 de la noche, “había llegado en el carro oficial de placas de DAB-366 el cual había dejado parqueado en la bahía de la calle 69 con carrera 4. tengo conductor agente de seguridad asignado pero ese día no me estaba conduciendo”.

“Llegué a visitar una amiga, y cuando salí, me percato que el vidrio de la puerta trasera del vehículo oficial estaba roto donde se hurtaron varios uniformes de Migración Colombia, al igual que unos documentos reservados. No me hurtaron ni mis documentos de identificación, mucho menos la billetera”, precisó.

En la denuncia cuestiona si esto lo puede relacionar con hechos ocurridos con ciudadanos extranjeros, específicamente venezolanos, teniendo en cuenta que es la encargada de firmar los Permisos de Permanencia, cédulas de extranjería y deportaciones.

Asegura que, “me han escrito a mi número celular, desconozco cómo hace para conseguir mi número, en donde me han amenazado si no le firmo los permisos a estos señores extranjeros, reporté del hecho a Migración Colombia y posterior a ello a la Policía Nacional”

LA SUBDIRECTORA MANEJÓ SIN PASE Y CON MULTAS VENCIDAS

La subdirectora de Migración, Alfonso Jaimes, ha tenido varios conductores a su cargo, el último de ellos debía conducir ese día, sin embargo, la que manejó el carro oficial de la entidad fue la propia funcionaria, incumpliendo los protocolos de la entidad.

Según versiones estaría en una reunión con algunos oficiales, sin embargo, ella aseguró en la denuncia que estaba donde una amiga.

Caracol Radio verificó los sistemas de tránsito, en los que le figuran multas por pagar por valor de $6’672.295, divididos en multas vigentes por 1’992.275 y un acuerdo de pagó con tránsito por 4’680.020 en sanciones anteriores.

Se canceló demás su licencia por “conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas”.

Esta no es la primera vez que tiene inconvenientes de tránsito. El pasado ‪21 de noviembre de 2018 en nota publicada por Caracol Televisión, se registra que las autoridades llegaron a una vía en Fontibón donde habían reportado una discusión de pareja. La capitana, Karina Londoño, oficial de inspección de la Policía de Tránsito afirmó que al interior del vehículo de Liliana Alfonso Jaimes había al parecer una pelea de pareja y luego, “la señora no se quiso bajar del vehículo, no se quiso identificar… Ya tenía el vehículo estacionado por lo que se le hace el fotocomparendo por estacionar en vía pública”, explicó.

Es decir, que la subdirectora de Migración manejó el vehículo sin autorización, lo parqueó en una bahía, sin las condiciones de seguridad requeridas y posteriormente le robaron documentos reservados y unos uniformes de la entidad.