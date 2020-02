155 menores afectados por falta de transporte escolar en Tarazá

La Asociación de Campesinos del bajo Cauca, denunció que por lo menos 155 menores de edad aún no cuentan con el transporte escolar para ir a la escuela desde las veredas donde habitan en el municipio de Tarazá. Algunos pocos estarían asistiendo a clase por sus propios medios, en la flota de bus municipal o en mototaxi, poniendo en riesgo la integridad de los infantes por la distancia entre sus casas y las Instituciones educativas.

Según el William Muñoz líder de esta asociación, la administración municipal ha argumentado que esta situación se está reportando por falta de recursos y que la dificultad se extenderá hasta el mes de marzo, fecha en la que podrían contratar nuevamente el servicio de transporte escolar.

“Hay alrededor de 155 niños en el municipio de Tarazá que no están yendo a estudiar porque no cuentan con el transporte escolar para llegar al colegio. Son niños que viven muy lejos de la escuela. Según el informe de la autoridad municipal es que no cuentan con recursos hasta el mes de marzo”, recalcó el líder social.

Los menores habitan los sectores de Bocas de Purí donde hay 47 menores afectados, en Replanes 24, Las Partidas 31 y en los caseríos de los kilómetros el 9 y el 7 el reporte es de 53, todos matriculados en la I.E La Inmaculada.

Finalmente recalcó que los menores se exponen a quedar en medio de un cruce de disparos debido al conflicto que se vive en el municipio de Tarazá y en el resto del bajo Cauca, por lo que se hace urgente que la alcaldía contrate el transporte escolar lo más rápido posible.