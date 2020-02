“Lo que más me duele es que digan era guerrillero”

A sus 53 años, un campesino de la vereda El Porvenir, límites entre Granada y San Luis, estaba cosechando yuca, el mismo tubérculo que días antes había enviado a Medellín, donde vivía su esposa y sus hijas, quienes estaban en la capital de Antioquia por un tratamiento médico. Fue el 29 de abril del 2005, cuando miembros de la IV Brigada lo sacaron de su propiedad y lo asesinaron.

“Mi papá era un campesino cultivador de su tierra, siempre cultivando y a pie de su terreno. Estando en un potrero, cuando iba caminando donde un sobrino, el Ejército se lo llevó y lo mató, en los linderos de la finca, lo mataron y se lo llevaron hacia Cocorná” contó su hija.

Al enterarse por el aviso de una niña de siete años, que presencio el asesinato, empezó la búsqueda del porqué y dónde estaba el cadáver. Varios de los familiares vieron como el Ejército trasportaba el cadáver a caballo, pero por temor no preguntaron nada.

“Nos tocó empezar a buscar dónde estaba, donde se lo habían llevado, fue una búsqueda muy demorada porque uno va a San Luis o a Granada. En San Luis había una hermana de mi papá, que empezó a investigar que había pasado con él, donde lo habían llevado, fue a través de la Cruz Roja que nos dimos cuenta que estaba en Cocorná y lo entregaron como un NN”, contó la mujer.

Lo que más indignó a la familia es que lo presentaran como un guerrillero muerto en combate, con equipo de comunicaciones y armamento; cuando insiste su hija, hasta el último día se dedicó a cultivar.

“Lo entregaron como un guerrillero muerto en combate y esa es la parte que más nos indigna, porque uno recibiendo el trabajo de su campo, de su tierra, hasta el último momento trabajó su tierra y nos mandaba el fruto de ese trabajo. Cuando a ti te dicen que tu papá era un guerrillero o fue entregado como un guerrillero muerto en combate y tú sabes que la realidad es totalmente diferente. Nos llegó lo último que él trabajó fue una yuca, el producto de su trabajo. Es demasiado indignante… A él como muchos sufrieron ese atropello que hubo con el campesino y yo digo, será porque vieron a mi papá solo, porque no estaba con su esposa y sus hijas; como si dicen <<a este no le importa a nadie>>, dice uno en su dolor”, contó la mujer.

Recuerda que a su padre lo presentaron con botas, un radio de comunicaciones y un arma, además de tener fracturas en las costillas, los pies, el rostro y muchos hematomas; síntomas de tortura; a lo que agrega que eso demuestra que su muerte no fue en un combate, sino que fue predestinado, luego de los golpes y las humillaciones que recibió.

Esperamos la verdad en la JEP:

Este miércoles, 12 de febrero, el General Mario Montoya Uribe, quien ejerció como comandante del Ejército, de la Fuerza Caribe, de la Primera División y la IV Brigada, llega a la Justicia Especial para la Paz, donde deberá entregar su primera versión, frente al capítulo de los falsos positivos. SEGUIR LEYENDO

