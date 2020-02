Nobsa y Santa Rosa de Viterbo también decretan día cívico por Tour Colombia

Nadie quiere perder la oportunidad de vivir el Tour Colombia 2.1, y por eso se dieron a la tarea de decretar el día cívico.

Nobsa, decretó la medida para el 12 de Febrero, con motivo de la segunda etapa de la competencia ciclística, que pasará por las vías del Municipio de Nobsa (Boyacá).

Durante este día no se impartirán clases en los diferentes establecimientos educativos de Nobsa. Además, se comisionó a las Inspecciones de Policía, a la Estación de Policía de del Municipio y demás autoridades, para el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Con el decreto buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos, ciclistas, comitivas deportivas, medios de comunicación, con motivo del paso del Tour Colombia 2.1. 2020, por las vías de Nobsa.

Adujo el alcalde Alfredo Niño, que el altiplano Cundiboyacense, es semillero de referencia en la historia del ciclismo colombiano, y que los ‘nobsanos’ tienen derecho a disfrutar del evento deportivo de talla nacional e internacional que mostrará a nuestro municipio ante Colombia y el Mundo.

“El día cívico también se gestó, para evitar problemas de movilidad para los estudiantes, porque es un hecho notorio que los colegios, desde las 6:00 a.m. inician su ingreso y coincide con el cierre de vías, hasta aproximadamente la 1:00 o 2:00 de la tarde, las rutas escolares no pueden ingresar al Municipio. Se debe reglamentar el de las vías, avenida Holcim, intersección Avenida San Roque, para el día doce (12) de Febrero del 2020, en el horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. No se permitirá el estacionamiento de vehículos en las vías del territorio de Nobsa, por donde pasarán la etapa 2 del Tour Colombia 2.1, el día 12 de Febrero del 2020”, establece el decreto.

Además se prohibió el tránsito libre de animales (semovientes equinos, ovinos,

caprinos y demás) y la movilización de aquellos que puedan causar perturbación o peligro para las ciclistas en las vías públicas que recorrerán los deportistas, sus

comitivas deportivas y ciudadanos en general. No se exceptúan los animales

domésticos o mascotas (perros, gatos, gallinas).

Se prohibió durante este 12 de febrero, el tránsito de cualquier tipo de ventas ambulantes.

“Desde la Administración Municipal se hace una extensiva y cordial invitación

para que durante el día doce (12) de febrero del año 2020, las familias Nobsanas,

se unan alrededor del ciclismo, izar el pabellón Nacional, en el del Departamento y del Municipio y aprecien el espectacular paso del Tour Colombia 2.1 por las vías

urbanas del mismo. Como también a tener en inmejorables condiciones de ornato

los frentes de sus viviendas”, indica la medida.

Por su parte, el municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), decretó el día cívico para el próximo viernes 14 de febrero, para que los habitantes de esta localidad, disfruten de la etapa número 4 de la competencia ciclística más importante de América en el 2020, una etapa con un recorrido de 174.2 KM.

El alcalde de Santa Rosa de Viterbo también invitó a todos los habitantes de ese municipio, a izar el pabellón nacional en todas las residencias, entidades y establecimientos públicos, durante la misma fecha del día cívico.