Incendio forestal destruye 10 fincas en el Magdalena

El gremio de bomberos de los municipios del sur del Magdalena, Santa Ana y Nueva Granada, denuncian que no cuentan con las herramientas para atender los incendios forestales que se presentan durante la temporada seca.

El angustioso llamado lo vienen realizando desde el año 2018 y hasta el momento no hay respuestas positivas, lo que ha generado inconformismo en los organismos de socorro y la comunidad misma.

El reciente incendio se presenta en el corregimiento de San José de Ballesteros, jurisdicción del municipio de Nueva Granada, en la finca La Ochenta, en donde los residentes de esa zona, literalmente con las uñas, sofocan las llamas que se extienden a cerca de 10 fincas ganaderas.

Le puede interesar: Con proyecto de ley buscan prevenir los incendios forestales

“Tenemos el material humano capacitado, pero no tenemos equipamiento (…) no estamos en operatividad. Los muchachos están prestos para ayudar a campesinos y ganaderos, pero después de 5:00 de la tarde no se puede entrar a controlar emergencias porque no tenemos las herramientas”, señala el capitán del Cuerpo de Bomberos del municipio de Santa Ana, Carlos González.

El oficial indica que “los pocos recursos que hemos recibido se utilizó para la capacitación en seguridad de nuestros hombres y no hemos recibido más recursos”.

Lea también: Alerta roja por incendios forestales en la Región Caribe

Sobre las causas del incendio, González refiere que, al parecer, “varias personas estarían dedicándose a la quema de panales de miel y esto habría ocasionado la emergencia”.