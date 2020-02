Manchas de aceite en Pereira serían provocadas para cobrar el SOAT

Esta grave denuncia fue interpuesta por el abogado Alejandro Arango, ante la Fiscalía General de la Nación y las personerías jurídicas de las empresas de ambulancias de la ciudad, asegurando que muchas personas riegan aceite en las curvas, en las pendientes y en las glorietas para causar accidentes de tránsito y obtener bonos de comisión por cada siniestro de motocicleta reportado ante ambulancias específicas.

Arango aseguró que esta situación se debe a que las empresas de ambulancias solo quieren atender accidentes de motos para obtener el pago del SOAT, por eso, estarían pagando bonos de hasta 50 mil pesos para quienes les reporten a ellos mismos los choques.

"Las empresas de ambulancias de la ciudad crearon un mecanismo de 'líneas bajas'; por ejemplo, usted me llama a mi ambulancia 'Alejandro Arango' antes de llamar al 123 o 119 donde uno normalmente reporta un accidente, como me llama a mí y no al 123 pues no se va a reportar por las otras ambulancias, entonces mi ambulancia llega, lo atiende y yo le doy a usted un bono de hasta 50 mil pesos por haberme llamado. Esto es una práctica corrupta", manifestó Arango.

Frente a esta situación, el secretario de salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, manifestó que es una problemática que ya está en conocimiento de las autoridades y se empezaron a hacer las primeras sanciones.

"Nosotros hacemos la denuncia respectiva a la Secretaría de Salud de donde viene la ambulancia, las autoridades de hecho tienen una competencia con las secretarías de gobierno y la Policía las está deteniendo. Se están elevando los procesos jurídicos y judiciales porque están transgrediendo los límites de la atención en salud", declaró el secretario.

Además, resaltó que en el Área Metropolitana hay 25 empresas de ambulancias y atención pre-hospitalaria que estarían compitiendo por el pago del SOAT, razón por la cual en los próximos días estará listo un proyecto de regulación para las mismas denominado SEM.

"Tenemos dos problemas, el primero es que el SOAT paga muy bien entonces se volvió un mercado y las ambulancias están compitiendo de una manera que, a veces, pone en riesgo la vida de los ciudadanos por recoger más rápido el paciente. Estamos trabajando con Pereira, Dosquebradas y todo el Área Metropolitana en un proyecto que tiene que salir en los primeros 100 días: el Sistema de Emergencias Medicas; esto va a permitir que las ambulancias privadas también se regulen por GPS, es decir, el 123 de la Policía no solo va a poner el mensaje en una red, sino que vamos a orientar a la ambulancia", afirmó Marulanda.

Finalmente, aseveró que la situación se agrava debido a que a Pereira han llegado ambulancias del Quindío y el Valle del Cauca que también pretenden entrar en la famosa guerra del centavo.

Por su parte, el abogado denunciante pidió mayor regulación de las autoridades, principalmente, en sectores como la glorieta de la Gobernación, Turín, el descenso de Boquerón y la vía Armenia.