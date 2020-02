Murió otro detenido por presunta negligencia médica en la cárcel de Itagüí

En las últimas horas falleció el interno de la cárcel la Paz de Itagüí, Wilmar García Trujillo por presunta negligencia médica y tras padecer una serie de enfermedades, entre ellas, Tuberculosis sin la atención requerida lo que finalmente lo llevó al deceso por un paro cardiorrespiratorio en la clínica León Trece de Medellín, advirtió el defensor de derechos humanos de la población carcelario Jorge Carmona.

De acuerdo con el líder social, este es un nuevo caso de violencia que cobra la vida de un privado de la libertad, pero esta situación no estaría ocurriendo solo en ese penal del sur del valle de Aburrá, también Bellavista y Pedregal.

“Situaciones como estas es la que están viviendo a diario miles de personas, porque no solamente está pasando en la cárcel la paz, sino en todas cárceles de Antioquia, estaciones de policía, donde la muerte ronda, porque simplemente no hay voluntad política, no hay inversión social ni atención a la salud”, criticó el señor Carmona.

Cabe recordar que esta cárcel es una de las que tiene el más alto hacinamiento, porque si bien está construida para albergar a 328 internos, hoy cuenta con más de mil 200.

El señor Carmona, también informó que está pendiente de una reunión con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien le entregará una serie de propuestas que podrían mitigar la problemática carcelaria que hoy aqueja al valle de Aburrá y también el país.