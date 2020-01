Por no pago de incapacidades hombre se encadenó en Coomeva en Cartagena

Ante la falta de respuestas, Ángel Ortega Ortega decidió encadenarse en la puerta de Coomeva en Cartagena ubicado en el barrio Manga, en rechazo a la poca gestión que ha adelantado esta EPS en su caso que viene desde el 2015.

Pese a que ya tiene un fallo de tutela y un incidente de desacato con orden de arresto y multa contra el gerente de Coomeva, los resultados no han sido satisfactorios.

El paciente alega que la EPS no le quiere cancelar las incapacidades desde el año 2015 hasta la fecha.

“Me encadeno porque desde el 2015 Coomeva me debe las incapacidades. No me las han querido pagar porque según no tienen plata y están quebrados. He puesto tutelas y desacatos y es la hora y no me han socializado. Necesito el dinero porque no he podido matricular a mis hijas y no puedo trabajar por el problema que tengo”, sostuvo Ortega.