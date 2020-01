Líder social denuncia amenazas tras altercado con el alcalde de Cartagena

Lo que comenzó siendo una protesta pacífica liderada por damnificados de olas invernales del barrio San Francisco ante el no pago correspondiente a sus subsidios, terminó convertido en un altercado entre el alcalde de Cartagena y la reconocida líder social de ese sector de la ciudad, Dina Coneo.

La discusión se presentó cuando William Dau bajó a atender a la comunidad. En ese momento, la líder trató de explicarle al mandatario cómo avanzaba el proceso de pago de los subsidios, pero a Dau Chamatt no le gustó que la mujer le tocará el hombro y se fueron a un intercambio de palabras.

"Nunca lo agredí, al contrario, la agredida soy yo. Los videos son claros, la gente ve lo que quiere ver. Cuando intento ponerle la mano él me saca el hombro, nunca lo toqué", manifestó Coneo ante los micrófonos de Caracol Radio.

La líder social denunció que, tras estos hechos, ha recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y sus redes sociales personales, presuntamente, por seguidores del mandatario.

"Recibí una llamada donde me dijeron que me iban a asesinar por sapa, bochornosa y porque incité al alcalde a los hechos ocurridos. Eso es falso, yo simplemente le quise hacer claridad que los dineros de los subsidios sí quedaron diligenciados por la administración saliente ya que él decía en la protesta que no había plata para pagarnos", sostuvo Coneo.

La mujer anunció que instaurará las respectivas denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.