En Cartagena daño de tubería dejó pérdidas en negocios y viviendas

Una tubería de un metro de diámetro, se rompió en la diagonal 30 del barrio Ceballos, a la altura de la Institución Educativa Salim Bechara, dejando sin agua al 50% de la ciudad. La presión del preciado líquido, levantó el carril izquierdo de la vía, de donde salió una fuerte corriente por más de media hora.

Tras el daño, varias empresas y viviendas de la zona resultaron con serias afectaciones. "Esto fue de repente, nosotros solamente vimos salir el chorro. Se nos metió el agua, todos los aparatos eléctricos como computadores y maquinas se mojaron. Esto se debe al problema de las mulas porque cuando ellas pasan todo vibra", manifestó Gladis Jiménez, propietaria de un negocio de procesamiento de madera.

"Realmente estamos bastante afectados porque trabajamos con máquinas. Hay pérdidas en materiales procesados y materia prima. Aquí el agua llegó hasta los 30 centímetros, estamos inspeccionado para ver si se dañaron las máquinas con las que hacemos todos los trabajos", sostuvo Brandon Forero, representante de una compañía de reciclaje.

Vecinos del sector también se declararon afectados tras la emergencia, incluso, uno de ellos perdió a varios de sus animales. "Se me murieron varios pollos y gallinas. Además, tuve perdidas en enseres como camas, muebles, nevera y ropa. Espero que la empresa me ayude a recuperar todo porque ahora no podré montar el negocio que tenía pensado", manifestó Mauricio Menco.

Según Fredy Ángulo, gerente técnico de Aguas de Cartagena, el servicio se restablecerá en las primeras horas de la mañana de este sábado 18 de enero en forma gradual.