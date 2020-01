Las reservas de agua disminuyeron de manera dramática en Arboletes

El problema de la sequía en el municipio de Arboletes ya ajusta 12 días y la alcaldía, el Dapard y la Gerencia de Servicios Públicos continúan trabajando para hallar una solución, pero ésta parece cada vez más lejana, debido que el municipio no cuenta con reservas de pozos de agua para acudir a ellos y suplir la cuenca del rio Jobo que está totalmente seca.

La alcaldesa del municipio de Arboletes, Diana Garrido, explicó que el único lugar que podría solucionar el problema de la sequía de manera urgente y momentánea, es una pequeña laguna, pero, a la cual se le ha estado disminuyendo la cantidad de líquido de manera acelerada desde hace dos años, lo mismo ocurre con los otros depósitos naturales.

“Nosotros dependemos de la lluvia, del cielo, porque no tenemos un río, tampoco aguas subterráneas. Tenemos una represa que es la que se utiliza como reserva, tiene 20 hectáreas, pero realmente son doce las que están con agua, per hace dos años desde que estamos viviendo el calentamiento global en el país y el mundo, las aguas son menores y la represa desde ese tiempo no ha estado totalmente llena”, aseguró la funcionaria.

El Dapard indicó que la atención de los 20 mil habitantes del casco urbano se presta a través del ocho carro-tanques y el establecimiento de tanques reservorios ubicados en sitios estratégicos en diferentes barrios de la localidad.