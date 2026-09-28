¿Qué están haciendo los municipios de Antioquia por las mujeres? Contraloría revisará territorios

Medellín, Antioquia

La Contraloría General de Antioquia pondrá la lupa sobre las acciones que se vienen desarrollando en siete municipios del departamento para atender y garantizar los derechos de las mujeres. La entidad realizará una Auditoría de Desempeño a la Política Pública para las Mujeres de Antioquia, con la que busca evaluar su implementación, gestión, ejecución y seguimiento alcanzados en los territorios.

Los municipios seleccionados para esta revisión son La Ceja, Carolina del Príncipe, Sopetrán, Maceo, Cisneros, Venecia y La Estrella. La selección tuvo en cuenta la presencia de alcaldesas y la proporción de población femenina en las subregiones del departamento.

En el caso del Valle de Aburrá, el municipio escogido fue La Estrella, debido a su ubicación y a las características de su población femenina. La auditoría tendrá como referencia la Ordenanza 13 del 10 de junio de 2019, mediante la cual fue adoptada la Política Pública para las Mujeres de Antioquia, así como la Ordenanza 29 del 25 de noviembre de 2022, que la complementa.

¿Qué revisará la Contraloría?

El ejercicio de control fiscal busca establecer qué acciones se están desarrollando desde la Gobernación de Antioquia en los municipios, cómo se están ejecutando los recursos y programas destinados a las mujeres y qué impacto están teniendo estas políticas en sus beneficiarias.

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“El control fiscal también debe preguntarse por los resultados de las políticas públicas y por su impacto en la ciudadanía. Con esta auditoría queremos conocer cómo se está materializando la Política Pública para las Mujeres en los territorios y qué resultados se están alcanzando para ellas”, afirmó Juan Carlos Herrera Toro, contralor General de Antioquia.

La entidad indicó que continuará realizando acciones de control fiscal relacionadas con las políticas dirigidas a las mujeres, bajo el argumento de que la garantía de sus derechos, oportunidades y bienestar también implica vigilar el adecuado uso de los recursos públicos.