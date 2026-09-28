El Museo de Arte Moderno será la sede central de la BIAM 2027

Medellín, Antioquia

En el marco de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARTBO, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) presentó al Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) como sede central de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) 2027.

La presentación estuvo a cargo de Roberto Rave Ríos, director del ICPA, y de la curadora Sara Garzón, vinculada al Harn Museum of Art de Estados Unidos. Para esta nueva edición, la BIAM ampliará su presencia en Medellín con el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe como sedes adicionales.

A estos espacios se sumará un nuevo circuito cultural conectado con el Metro de Medellín, con el propósito de llevar las obras y prácticas artísticas a escenarios cercanos. Bajo el concepto “Cohabitar Mundos Comunes”, la BIAM 2027 propone poner en el centro de las conversaciones artísticas el territorio antioqueño, reconociendo las distintas maneras de habitar y relacionarse con estos espacios.

Plataforma para ampliar las oportunidades de los artistas antioqueños

Durante la presentación, Roberto Rave Ríos destacó el papel de La Bienal como plataforma para ampliar las oportunidades de los artistas antioqueños y fortalecer su circulación.

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La edición de 2025 reunió cerca de 700.000 asistentes y alcanzó a más de 9 millones de personas a través de canales digitales. Para 2027, la organización busca ampliar estos alcances mediante nuevos espacios de exhibición y escenarios de encuentro con el arte contemporáneo.

Con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, a través del ICPA, la BIAM 2027 busca fortalecer la circulación del arte contemporáneo y consolidar a Antioquia como un territorio para la creación, el diálogo y el encuentro alrededor de las prácticas artísticas.