Alerta en sur del Atlántico por filtración en boquete del 2010

Barranquilla

En alerta se encuentran nuevamente las poblaciones del sur del Atlantico al registrarse fuentes de agua sobre el mismo punto de la vía Calamar - Santa Lucía donde se abrió el boquete de 280 metros lineales en el canal del Dique y que inundó fincas y hogares de 102 mil personas.

Caracol Radio conoció en primicia la carta en donde mandatarios de esa zona del Atlántico le piden a la Gobernación y al Fondo de Adaptación una intervención por la filtración identificada.

"Al pasar de los años en dichos trabajos (cierre de boquete) no se realizó ningún tipo de mantenimiento, obras complementarias, existiendo en la actualidad deterioro, consistente desgaste del material fijado, los big bag (rellenos con arena) deteriorados, fisuras y orificios sin determinar", se lee en la misiva enviada de "carácter urgente".

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Santa Lucía, Jorge Luis Polo, expresó que sobre el trabajo que taponó el boquete se abrió "un camino de agua de metro y medio de ancho y eso que los niveles del canal han disminuido".

Relató el mandatario municipal que como consecuencia del requerimiento, el Fondo de Adaptación envío al ingeniero Juan Lucas Jaime, quien sólo realizó una visita ocular a la zona.

"Estamos esperando que envíen una comisión que realice revisiones técnicas en la zona porque estamos muy preocupados y consideramos que se debe actuar de carácter urgente para prevenir una tragedia como la de hace 8 años", expresó.