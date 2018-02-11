Capturado presunto asesino de niña en Florencia

La Policía de Florencia tiene en su poder a un hombre capturado como presunto responsable de la violación y posterior crimen de una niña de 13 meses, hecho ocurrido en el hotel el Bostezo, ubicado en el centro de la capital del Caquetá.

La menor estaba con sus padres y despareció de la habitación donde dormía, siendo hallado su cuerpo horas después, debajo de una escalera del mismo hotel, con heridas y evidentes muestras abuso sexual, según lo confirmó el comandante de la Policía del Caquetá coronel Javier Navarro.

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El capturado permanece en poder de la Policía y su situación jurídica será decidida mañana, cuando la Fiscalía presente las pruebas recogidas en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la niña y se expongan las versiones del abuelo quien elevó la demanda, una vez se conoció el macabro hallazgo.

La niña y sus padres habían llegado a la ciudad de Florencia procedentes del municipio del Agrado en el departamento del Huila, y habían pernoctado allí de paso hacia el municipio de San Vicente del Caguán, según lo confirmó la Policía.