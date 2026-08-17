Autoridades, reportan capturas decomiso de armas y drogas durante el puente festivo en el Huila

Neiva

Durante los operativos realizados durante el puente festivo en el Huila, con acciones enfocadas en la prevención y el control del delito. En total, fueron capturadas 20 personas, entre ellas 16 en flagrancia y cuatro por orden judicial. Los procedimientos estuvieron relacionados con diferentes conductas delictivas.

Dentro de los resultados se destaca la incautación de 179 gramos de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca, bazuco y cocaína. También fueron decomisadas seis armas de fuego y traumáticas modificadas, además de 16 proveedores para fusil calibre 5.56. Las autoridades igualmente incautaron un automóvil y cinco motocicletas.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo, de policía Huila, afirmo que “se aplicaron 91 comparendos por comportamientos contrarios a las normas establecidas en la Ley 1801. De esta cifra, 57 estuvieron relacionados con el porte de armas cortopunzantes. La Policía también intervino situaciones asociadas con riñas y consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos”.

Uno de los operativos más relevantes permitió detener a tres personas señaladas de participar en el hurto de más de 311 millones de pesos a un empresario cafetero. En las carreteras del departamento circularon más de 100.000 vehículos y se impusieron 192 comparendos, junto con campañas para fortalecer la seguridad vial.