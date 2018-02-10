Icbf acompaña a padres de niña de 13 meses asesinada en Florencia, Caquetá

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se pronunció por el asesinato de una niña de 13 meses de nacida en Caquetá, y señaló que un equipo de defensoría de la entidad llegó al lugar de los hechos para acompañar a los padres de la pequeña.

“Una vez fuimos reportados por las autoridades sobre el asesinato de la niña, de manera inmediata un grupo de profesionales de la entidad llegó en horas de la madrugada a donde pernotaba la menor de edad, para realizar el respectivo acompañamiento psicosocial a los jóvenes padres”, dijo la directora General del Icbf, Karen Abudinen.

La entidad señaló que en ese sentido, “acompaña a los padres de la niña asesinada quienes se encuentran con los familiares de la joven madre quien por ser menor de edad recibirá las medidas de protección a que haya lugar”.

“Es una situación desgarradora la que está pasando la joven madre, es por eso que no nos vamos a separar de ella un solo momento mientras logra superar esta difícil situación”, sostuvo Karen Abudinen.

El Icbf agregó que continuará apoyando a las autoridades para dar con el paradero del responsable, para que caiga sobre él todo el peso de la Ley, e invita a la ciudadanía a que denuncie a la línea 141 todo tipo de situaciones que conozcan donde los derechos de los niños sean vulnerados