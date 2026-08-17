Yaguará vivió una jornada de folclor y tradición en el tercer día de sus Fiestas Reales 2026

Neiva

Con música, folclor y una masiva participación de propios y visitantes, Yaguará vivió una nueva jornada de las XXVIII Fiestas Reales y del Reinado Departamental del Turismo 2026. El tradicional desfile folclórico reunió a las 10 candidatas participantes, quienes recorrieron las calles del municipio como embajadoras culturales de sus territorios.

El alcalde de Yaguará, Lenin Alberto Trujillo, destacó la acogida de la celebración y aseguró que las actividades se han desarrollado con respeto por el momento que atraviesa el país. “Tenemos sentimientos encontrados por el luto que vive el país, pero también entendemos esta tradición y esta cultura”, afirmó. El mandatario resaltó además el ambiente de tranquilidad y el calor humano de los yaguareños.

La gestora social, Claudia Fernanda Torrejano, destacó la presencia de las representantes de los municipios y la importancia del certamen para promover la cultura y el turismo del departamento. Como parte de la jornada también se realizó la preparación del Quesillo Más Grande del Mundo, tradición que congregó a más de 3.000 personas, quienes recibieron gratuitamente una porción del producto.

La noche inició con la elección de las nuevas soberanas del turismo. Karla Daniela Ordóñez Bravo, representante de San Agustín, fue coronada como Reina Departamental del Turismo 2026; Ingrid Lorena Gutiérrez, de Neiva, como Virreina, y Sol Valeria Ramírez, de Tesalia, como Princesa. Las Fiestas Reales continúan este lunes con música campesina, tarima turística y concierto gratuito.