Primer avión con cinco toneladas de ayudas del Huila llegó al Chocó

El primer avión de la campaña “Huila Grande, Todos podemos” llegó con 5 toneladas de ayudas humanitarias. Foto Gobernación del Huila

Neiva

Cinco toneladas de ayudas humanitarias recolectadas en el Huila llegaron este sábado 15 de agosto al Chocó, en el primer envío aéreo realizado por el departamento para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. El cargamento fue trasladado durante la mañana y posteriormente entregado en territorio chocoano.

Entre los elementos enviados se encuentran alimentos, implementos de aseo, elementos de seguridad, equipos para rescatistas, linternas e implementos de hidratación, que serán destinados a atender las necesidades de las zonas afectadas y de los equipos que permanecen adelantando labores en territorio.

El envío hace parte de la campaña “Huila Grande, Todos podemos”, liderada por la gestora social del Huila, Ángela María Parra. En el proceso de recepción y descargue participaron delegados de la Gobernación, entre ellos la gobernadora encargada, Adriana Valencia; el secretario de Agricultura, Óscar Trujillo, y Paola Parra, integrante del equipo de la Gestora Social.

Según el balance entregado por la Gobernación, hasta este sábado se han recolectado más de 40 toneladas de ayudas. El material continúa siendo revisado, clasificado y empacado en las jornadas de acopio que se mantienen en el departamento.

La operación de envío continuará durante los próximos días. Para el martes 18 está previsto el despacho de dos camiones con ocho toneladas de ayudas hacia Risaralda, mientras que el jueves 20 de agosto se realizará un nuevo envío con destino al Chocó. Las donaciones continuarán recibiéndose hasta el miércoles en la Gobernación del Huila.

La campaña mantiene habilitada la recepción de alimentos, elementos de aseo, implementos de seguridad y otros artículos que puedan ser utilizados por las familias afectadas y los organismos que permanecen atendiendo la emergencia.