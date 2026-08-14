Ejército refuerza seguridad en Algeciras tras atentado contra soldados

Neiva

El Ejército Nacional reforzó su presencia en Algeciras, con el ingreso de cuatro pelotones que se suman al dispositivo de seguridad desplegado en el municipio, tras las recientes operaciones contra estructuras criminales y el atentado registrado contra integrantes de la institución. El comandante de la Novena Brigada, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad y aseguró que las tropas permanecerán en la zona.

El oficial señaló que las tropas mantienen desplegadas capacidades de inteligencia, investigación y operaciones militares para enfrentar a los grupos responsables de hechos como extorsiones y otras acciones criminales. Además, fue enfático al referirse al ataque contra los soldados y aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para identificar, ubicar y capturar a los responsables.

“Vamos a capturar a quienes atentaron contra nuestros soldados”, afirmó el comandante de la Novena Brigada, quien también pidió a los habitantes mantener la calma, confiar en las instituciones y entregar información que permita prevenir nuevas acciones criminales. Para ello, están habilitadas las líneas 107, de Antiterrorismo, y 147, del Gaula Militar.

La Novena Brigada también aclaró que las versiones sobre una supuesta suspensión de las clases presenciales en Algeciras por motivos de orden público son falsas. Según el Ejército, la situación educativa obedece a dificultades en el suministro de agua mientras se realizan trabajos de adecuación del acueducto, por lo que los estudiantes continúan sus actividades de manera virtual. La Gobernación del Huila, además, ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y ubicar a responsables de hechos que afecten la seguridad del departamento.