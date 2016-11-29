En Buenaventura capacitaron a 50 mineros en extracción adecuada de oro

Cali

Los talleres de sensibilización y concientización en buenas prácticas mineras, liderados por el Establecimiento Público Ambiental, EPA, continuarán en Buenaventura, después de los buenos resultados en la capacitación de 50 trabajadores mineros.

Expertos les dieron herramientas a los mineros, para que sigan ejerciendo su labor en la zona rural de Buenaventura sin generar contaminación por el uso de químicos u otro tipo de elementos que afecten los ecosistemas.

Según Marino Mosquera, funcionario de la subdirección de Educación e Investigación Ambiental del EPA, “una de las mayores causas que genera daños ambientales es la extracción de mineral, por eso lo que hicimos, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, fue caracterizar y capacitar a 50 mineros”.

Los talleres no solo beneficiarán al medio ambiente sino también la salud de los trabajadores, que se ven expuestos constantemente a la manipulación de químicos, que les afectan la piel.

Diferentes zonas del corregimiento número 8 de Buenaventura participaron en las capacitaciones apoyadas por la Fundación San Cipriano y se anunció que estos seguirán realizándose.