Mujeres en Soledad se toman las calles para poner orden al tráfico vehicular

La vida de Yahaira Reales, una ama de casa de Soledad, dio un vuelco total desde este jueves cuando comenzó a compartir el tiempo dedicado a su familia con imponer orden en el tráfico vehicular del municipio.

Ella hace parte de las 26 mujeres que conforman un grupo de 30 agentes facilitadores de movilidad que dispuso la Alcaldía como estrategia para regular el tráfico vehicular.

Yahaira es madre de dos niños de 12 y 3 años de edad, que la mañana del jueves, cuando ella salió a su primer día como agente facilitar de movilidad, estaban tan felices como ella y al despedirla en la terraza de su casa le desearon la mejor de las suertes.

Ella hizo parte de la convocatoria de la Alcaldía, que busca que la mujer tenga parta importante en el quehacer del municipio, según dijera el secretario de Tránsito Municipal Jorge Bolaño, quien manifestó que estas mujeres estarán acompañadas de un agente regulador y en puntos fijos.

Yahaira asegura que así como las mujeres son las que ponen el orden en sus casas, ahora les toco demostrar que también en las calles puede hacerlo con el tráfico vehicular, que en Soledad no es tan fácil.

“Queremos que la gente nos reciba con respeto, ya que eso es lo que nosotros vamos a brindar: respeto y mucho amor para que nos acojan y no nos miren como alguien está ´por estar. Queremos hacer nuestro trabajo con amor y responsabilidad”, dijo Yahaira en diálogo con Caracol Radio.

Aseguró que no fue fácil llegar pues fueron muchos los que se presentaron y recibieron capacitación para el manejo de la movilidad, la cual desde ahora se espera sea más fluida, según dijo el secretario Bolaño.

“Lo que se busca es evitar trancones e imprudencia de la gente y coadyuvando a que circule de manera organizada. Ellas son más puntuales, organizadas y honestas, por lo cual estamos seguros que permitirán una mejor movilidad en Soledad. Confiamos en que su labor harán de esta una ciudad confiable”, aseguró Jorge Bolaño.