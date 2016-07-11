En 6 años, Transmetro ha movilizado 172 millones de usuarios

Aunque el sistema de transporte masivo moviliza diariamente unos 140 mil usuarios en promedio; no se logra la meta proyectada de 300 mil usuarios, al momento de diseñar el sistema.

Hoy los retos del Transmetro están en lograr la integración con el sistema de transporte tradicional e intermunicipal y lograr la sostenibilidad.

No obstante, Transmetro ha ganado espacio y confianza ciudadana como el principal sistema de transporte público.

En la celebración de los 6 años, se hizo un reconocimiento a usuarios que son ejemplo como el señor Carlos Rodelo, un hombre con discapacidad, que cada día utiliza el Transmetro. Carlos Rodelo disfrutará de seis meses gratis de servicio

Transmetro inauguró como parte de la celebración la ruta que lleva a turistas a la Avenida del Río, imponente mirador que le d la cara al Río Magdalena.