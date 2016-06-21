Comunidad rechaza “pañitos de agua tibia” en obras del Canal del Dique

Desde que se divulgó un documento por parte de la Contraloría General de la República sobre consecuencias que podría ocasionar el fenómeno de la niña a causa de los retrasos que se muestran en las obras de protección del Canal del Dique, la alerta que hay en la comunidad se incrementó.

El dirigente cívico del municipio de Santa Lucía, Sur del Atlántico, Norman Polo, sostuvo que después de la inundación de 2010, las obras en el Canal del Dique han sido “pañitos de agua tibia”, cuando lo que se reclaman son obras concisas y definitivas.

Al vocero se le suma el líder de la comunidad Alejo Solano quien también cuestionó la tardanza en el inició de los trabajos y que con las primeras lluvias presentadas en el departamento ya hayan avistamientos de filtraciones.

La Contraloría señala que a pesar de haber presupuestado una suma de más del billón de pesos, no justifica un avance de solo 3 por ciento en la ejecución de estas obras prioritarias, lo que pondría en riesgo al Sur del Atlántico frente a una nueva inundación.

En medio de la ola de críticas y controversias el Fondo de Adaptación anunció que los trabajos comenzaran a finales de junio, con el compromiso de generar tranquilidad en los habitantes.