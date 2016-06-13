Preocupación en Barranquilla por retrasos en recuperación de navegabilidad del Magdalena.

Barranquilla

Incertidumbre en Barranquilla por el futuro de las obras que garanticen la navegación en el río Magdalena; luego del incumplimiento de Navelena para el cierre financiero que estaba previsto para el 11 de junio.

Un llamado para que se actúe con diligencian para agilizar el proceso y se despeje el panorama referente al contrato de las obras que garanticen la navegabilidad, hizo el gobernador del Atlántico Eduardo verano de la Rosa.

Sobre el tema también se pronunció El senador Efraín Cepeda dijo que no puede seguir perdiendo tiempo en un proyecto que es definitivo para la competitividad de la región caribe.

Por su parte el senador José Name reclamó la renuncia del director de Cormagdalena por la crisis que se ha generado con las demoras por el cierre financiero.

Por su parte el comité intergremial del Atlántico dijo que realiza un constante seguimiento pero que confía que no se sigan presentado dificultades.

Según reportó Cormagdalena, hay 12 firmas extranjeras interesadas en la ejecución del proyecto.