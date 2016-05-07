Enfrentamientos entre pescadores en El Guájaro, deja cuatro heridos

Los enfrentamientos entre pescadores que viven de la explotación del Embalse El Guájaro, se registran desde hace varios años, según indican líderes de esta zona del departamento del Atlántico, quienes ya se han comenzado a preocupar porque hasta armas de fuego utilizaron en el último encuentro.

Lo que dicen los líderes campesinos es que hay una especie de rivalidad entre habitantes de La Peña, Aguada de Pablo y Luruaco por lo que algunos consideran faenas de pesca con métodos ilegales.

En esta ocasión los pescadores de Luruaco fueron recibidos por encapuchados que los recibieron con disparos de escopetas, y se enfrentaron con los remos, palos y demás objetos.

Humberto Currea presidente de la Fundación de Pescadores de Luruaco, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia.

Indicó que la pasada administración departamental dispuso de dos lanchas para la realización de patrullajes en el área de influencia del cuerpo de agua, pero que dichos patrullajes no dieron el resultado esperado porque los enfrentamientos han vuelto a darse.

Según Currea hay amenazas para quienes decidan llevar los productos de la pesca a territorios que no sean los de su origen, es decir que si un pescador que no es de La Peña llega allí a vender sus pescados corre riesgo de ser atacado o expulsado, según explicó.

Indicó que cuatro de los pescadores atacados debieron ser internados en el Hospital Departamental de Sabanalarga tras ser impactados con perdigones en diferentes partes de sus cuerpos.

Así mismo les robaron sus botes y demás implementos que usan para sus faenas de pesca.