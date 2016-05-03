Policías rescatan a un hombre en peligroso arroyo

Barranquilla

Javier Ospino no lo pensó dos veces cuando vio que la corriente arrastraba al hombre que se había metido al arroyo desafiando la corriente de la carrera 43, centro de la ciudad.

Ospino alcanzó por la camisa al hombre; pero en el momento que trataba de sacar casi pierde el equilibrio y entonces su compañero se lanzó para ayudarlo.

Ospino y Jair Fornari, son héroes. Hoy como cada vez que llueve, hacen parte de los agentes que despliega la Policía Metropolitana cerca a los arroyos, para ayudar a quienes por descuido o imprudencia caen en los temibles arroyos de Barranquilla.

Ospino habló con Caracol Radio

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