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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Ciencia y medio ambiente
Gobernador Verano

Entregará hoy mensaje de urgencia a Fondo de Adaptación

Campesinos del sur del Atlántico, preocupados por aumento de los niveles en el Canal del Dique.

Reunión sur del departamento del Atlántico

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El gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa entregara este lunes un mensaje de urgencia al Fondo de Adaptación, para que se reinicien las obras de mitigación en el muro de contención del Canal de Dique.

El mandatario que visito este domingo los municipios de Suan y Santa Lucia, se comprometió con los residentes de las localidades a gestionar ante el organismo el reinicio de las obras.

“Hemos venido atendiendo el llamado de los pobladores, y prácticamente se ha hecho una reunión de gobierno y el mensaje que llevaremos al Fondo ser colectivo, por cuanto es la necesidad también de los alcaldes”.

Verano, aseguro que se adelanta un monitoreo constante más aun cuando están aumentando los niveles por la temporada de lluvias.

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