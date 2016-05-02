Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Habitantes Piden agilizar obras de protección en el Canal del Dique

Residentes del sur del departamento aseguran que hay filtraciones

Muro de contención del Canal del Dique, sur del Atlántico

Muro de contención del Canal del Dique, sur del Atlántico(Cortesía)

Muro de contención del Canal del Dique, sur del Atlántico
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Durante la visita que realizo este domingo, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano a Suan, Santa Lucia y Manatí, residentes de la zona expusieron su preocupación por el aumento de los niveles del Canal del Dique, que actualmente superan los dos metros.

Solís Tano Montes, que habita en el municipio de Suan dijo a Caracol Radio que hay evidencias que muestran las filtraciones “yo tengo un predio en este sector y allí hay un pozo y éste cada día aumenta, la única forma que se llene es que se esté filtrando agua del Canal”.

Los habitantes de los municipios ribereños le pidieron al gobernador verano, hacer un pronunciamiento enérgico para que se atiendan los reclamos por parte del Fondo de Adaptación, organismo encargado de adelantar las obras.

El mandatario de los atlanticenses, acogió las peticiones que hicieron los pobladores del sur.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir