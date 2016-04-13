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29 jul 2026 Actualizado 07:44

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Fútbol

Restos de Édgar Perea llegan a Barranquilla

El cuerpo será velado en la Catedral Metropolitana María Reina de la capital del Atlántico

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Una caravana fúnebre recorre este miercoles la ciudad de Barranquilla desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz  hasta la funeraria Los Olivos , a donde llegaran inicialmente los restos del narrador deportivo Édgar Perea, para posteriormente sea trasladados a la Catedral Metropolitana Maria Reina  .

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Los restos de 'El campeón', como se le llamaba cariñosamente, serán velados en la Catedral Metropolitana de Barranquilla María Reina, donde permanecerá en cámara ardiente y donde en horas de la tarde se oficiará una eucaristía de cuerpo presente.

Perea, considerado como el mejor narrador en los últimos tiempos en el país, residía en Bogotá después de vivir desde 1966 en la capital del Atlántico.

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